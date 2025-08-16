Посол рассказал, что затрудняет решение вопросов России и США

«Есть два других крупных вопроса, возвращение де-факто конфискованной, шести объектов, российской дипломатической недвижимости, без чего решение прочих вопросов, оно затруднено», — сказал Дарчиев журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
