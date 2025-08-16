Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров Путина и Трампа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф появился на пресс-конференции после завершения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Уиткофф прибыл в зал, где журналисты ожидали совместного выхода президентов к прессе. Спустя некоторое время Путин и Трамп вышли на сцену, подводя итоги переговоров.
Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что атмосфера на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе была в целом позитивной.
