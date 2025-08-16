Пресс-конференция Путина и Трампа. Онлайн-трансляция

Пресс-конференция Путина и Трампа началась.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят пресс-конференцию в Анкоридже на Аляске. URA.RU запускает трансляцию.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп около трех часов вели переговоры в узком составе в формате «три на три». Кроме лидеров РФ и США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков.
