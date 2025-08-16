Ричмонд
Трамп назвал условие выхода из процесса по Украине

Президент США Дональд Трамп отметил в интервью телеканалу Fox News, записанном до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, что прекратит участие в украинском мирном процессе, если осознает бесперспективность диалога с Россией по данной проблеме.

«Если всё сложится неудачно, если я не увижу в этом потенциала — а я человек дела — то я просто уйду. Если не вижу перспектив, я ухожу», — прокомментировал Трамп.

Конфиденциальная встреча глав России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, состоялась в формате тет-а-тет и продлилась два часа 45 минут. Переговоры лидеров проходят на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ключевой темой дискуссии стал поиск долговременного мирного решения украинского кризиса.

После личной беседы президентов запланированы консультации с участием делегаций. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что переговоры могут занять не менее 6−7 часов.

Ожидается, что по итогам встречи не будет подписано совместных документов. Результаты саммита и достигнутые договорённости лидеры представят на совместной пресс-конференции.

Трамп акцентировал, что урегулирование украинского конфликта должно стать итогом договорённостей между Москвой и Киевом, однако выразил готовность содействовать созданию условий для подобного соглашения. Американский президент высказал надежду на продуктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также допустил возможность своего вовлечения в процесс мирного урегулирования.

Ключевой темой встречи глав РФ и США станет разрешение украинского кризиса. Будут обсуждены и более широкие вопросы обеспечения стабильности и безопасности, а также злободневные и наиболее острые международные и региональные проблемы. Ожидается, что лидеры обменяются позициями касательно перспектив двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва полагает, что у него колоссальный и до сих пор нереализованный потенциал.

Читайте материал по теме: Daily Mail: Трамп принял Путина как звездного гостя.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

