Трамп назвал условие выхода из процесса по Украине

Ключевой темой встречи глав РФ и США станет разрешение украинского кризиса. Будут обсуждены и более широкие вопросы обеспечения стабильности и безопасности, а также злободневные и наиболее острые международные и региональные проблемы. Ожидается, что лидеры обменяются позициями касательно перспектив двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва полагает, что у него колоссальный и до сих пор нереализованный потенциал.