Трамп: пока сделки по Украине нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным были продуктивными, но договоренности о соглашению по миру на Украине все еще нет. Американский лидер подчеркнул, что стороны обсудили многие вопросы, но не смогли найти «полного понимания».

Источник: РИА "Новости"

«У нас были продуктивные переговоры. У нас хороший шанс достигнуть мира, сделки пока нет, но шансы высокие», — сказал Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Он заявил о готовности в скором времени снова встретиться с российским президентом.

Владимир Путин заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта было центральной темой переговоров. По его словам, Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины. Российский президент выразил надежду, что достигнутые с Дональдом Трампом понимания откроют дорогу к миру.

