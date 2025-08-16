Трамп: Лукашенко выразил положительный настрой по поводу саммита РФ и США

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко последний положительно оценил предстоящую встречу лидеров России и США на Аляске.
Также, по словам Трампа, Лукашенко подчеркнул заинтересованность Владимира Путина в достижении соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил американского лидера Дональда Трампа вместе с семьей посетить Минск. Трамп принял приглашение Лукашенко.
