Трамп: Лукашенко выразил положительный настрой по поводу саммита РФ и США

Лукашенко подчеркнул заинтересованность Владимира Путина в достижении соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко последний положительно оценил предстоящую встречу лидеров России и США на Аляске.

Также, по словам Трампа, Лукашенко подчеркнул заинтересованность Владимира Путина в достижении соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил американского лидера Дональда Трампа вместе с семьей посетить Минск. Трамп принял приглашение Лукашенко.

