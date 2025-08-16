Путин сделал важное заявление по Украине после встречи с Трампом на Аляске

Более получаса назад завершились двусторонние переговоры в узком составе между президентами России и США. Российскую сторону на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны Соединенных Штатов в диалоге принимали участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф. В настоящее время проходит пресс-конференция, на которой выступают оба президента.