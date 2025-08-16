Путин: По итогам саммита есть возможность завершить конфликт на Украине

— У нас с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт. У меня есть все основания считать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине, — высказался он на совместной пресс-конференции с главой Белого дома, передает РИА Новости.