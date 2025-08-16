Путин: По итогам саммита есть возможность завершить конфликт на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с американским коллегой Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине.
— У нас с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт. У меня есть все основания считать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине, — высказался он на совместной пресс-конференции с главой Белого дома, передает РИА Новости.
Владимир Путин также сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов будет участвовать в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в расширенном составе, рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в формате «три на три». Главу российского государства сопровождают глава МИД России Сергей Лавров и помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Его американский коллега пришел на встречу вместе со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.