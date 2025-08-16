Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов после встречи

Главы государств вышли к прессе с небольшими репликами, а затем покинули зал.
Напомним, встреча лидеров РФ и США три на три продолжалась 2 часа 45 минут. После этого планируются переговоры в расширенном составе.
