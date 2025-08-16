Ричмонд
Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов после встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи в формате три на три.

Главы государств вышли к прессе с небольшими репликами, а затем покинули зал.

Напомним, встреча лидеров РФ и США три на три продолжалась 2 часа 45 минут. После этого планируются переговоры в расширенном составе.

