Путин: Россия и США могут эффективно сотрудничать в различных сферах

Президент России Владимир Путин заявил о наличии множества интересных направлений для совместной работы между Москвой и Вашингтоном. На пресс-конференции после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске глава РФ подчеркнул важность возвращения к межрегиональным контактам и сотрудничеству между двумя странами.

Источник: Life.ru

По мнению Путина, России и США есть чем обменяться в самых разных областях, включая технологии и вопросы, касающиеся Арктики. Российский лидер отметил, что активное сотрудничество может принести существенные выгоды для обеих сторон и способствовать стабилизации отношений.

После переговоров, продлившихся около трёх часов, Дональд Трамп также заявил, что у России и США есть огромный потенциал для сотрудничества.

