Путин: Россия и США могут эффективно сотрудничать в различных сферах

Президент России Владимир Путин заявил о наличии множества интересных направлений для совместной работы между Москвой и Вашингтоном. На пресс-конференции после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске глава РФ подчеркнул важность возвращения к межрегиональным контактам и сотрудничеству между двумя странами.