Путин: Россия и США могут эффективно сотрудничать в различных сферах

По мнению Путина, России и США есть чем обменяться в самых разных областях, включая технологии и вопросы, касающиеся Арктики. Российский лидер отметил, что активное сотрудничество может принести существенные выгоды для обеих сторон и способствовать стабилизации отношений.
После переговоров, продлившихся около трёх часов, Дональд Трамп также заявил, что у России и США есть огромный потенциал для сотрудничества.
