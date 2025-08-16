Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными

Переговоры России и США на Аляске были полезными и обстоятельными, заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что встреча прошла в конструктивной взаимоуважительной атмосфере. Путин также уточнил, что идею провести эти переговоры предложил он сам.
Российский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение на Аляску.
Напомним, встреча Путина и главы Белого дома на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в узком составе продолжалась 2 часа 45 минут.
