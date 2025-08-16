Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что переговоры на Аляске были полезными и обстоятельными

Российский лидер поблагодарил Трампа за предложение приехать на Аляску.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры России и США на Аляске были полезными и обстоятельными, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что встреча прошла в конструктивной взаимоуважительной атмосфере. Путин также уточнил, что идею провести эти переговоры предложил он сам.

Российский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение на Аляску.

Напомним, встреча Путина и главы Белого дома на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в узком составе продолжалась 2 часа 45 минут.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше