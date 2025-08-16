Трамп заявил, что в его следующей встрече примут участие Зеленский и Путин

Президент США Дональд Трамп связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским после проведения саммита с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает на Fox News.
Закрытая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась спустя более трех часов после начала в аэропорту Анкориджа.
15 августа на Аляске прошел саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Местом переговоров стала объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
