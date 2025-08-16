Дарчиев: РФ обсуждает с США восстановление авиасообщения

По словам Дарчиева, это может способствовать «реальной нормализации» отношений.
15 августа стартовал саммит Россия — США на Аляске, в рамках которого президенты двух стран проводят переговоры тет-а-тет и «три на три». Главная тема переговоров — урегулирование конфликта на Украине.
