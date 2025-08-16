Ричмонд
Дарчиев: РФ обсуждает с США восстановление авиасообщения

Россия обсуждает возобновление авиасообщения с США, российская сторона уже подготовила документы. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

По словам Дарчиева, это может способствовать «реальной нормализации» отношений.

15 августа стартовал саммит Россия — США на Аляске, в рамках которого президенты двух стран проводят переговоры тет-а-тет и «три на три». Главная тема переговоров — урегулирование конфликта на Украине.

Александр Дарчиев: биография нового посла России в США
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.
Читать дальше