Путин завершил пресс-конференцию словами Next time in Moscow

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным выразил надежду на скорую новую встречу с ним.
В ответ Путин с улыбкой сказал по-английски: «В следующий раз в Москве».
Закрытая встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, продолжалась более трех часов с момента их встречи в аэропорту Анкориджа.
После переговоров Путин отметил, что диалог проходил в конструктивной и взаимоуважительной обстановке.
Главной темой обсуждения стал поиск долгосрочного мирного решения украинского кризиса.
