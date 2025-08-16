Ричмонд
Путин завершил пресс-конференцию словами Next time in Moscow

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным выразил надежду на скорую новую встречу с ним.

В ответ Путин с улыбкой сказал по-английски: «В следующий раз в Москве».

Закрытая встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, продолжалась более трех часов с момента их встречи в аэропорту Анкориджа.

После переговоров Путин отметил, что диалог проходил в конструктивной и взаимоуважительной обстановке.

Главной темой обсуждения стал поиск долгосрочного мирного решения украинского кризиса.

