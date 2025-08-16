Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о существенном прогрессе по итогам встречи с Путиным на Аляске

По итогам саммита на Аляске Дональд Трамп сделал заявление о существенном прогрессе в переговорах с Владимиром Путиным.

По итогам саммита на Аляске Дональд Трамп сделал заявление о существенном прогрессе в переговорах с Владимиром Путиным.

«Мы действительно достигли огромного прогресса», — констатировал американский президент на совместной пресс-конференции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отметил в интервью телеканалу Fox News, записанном до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, что прекратит участие в украинском мирном процессе, если осознает бесперспективность диалога с Россией по данной проблеме.

Ранее Трамп обозначил сроки завершения конфликта на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше