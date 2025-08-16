Трамп заявил о существенном прогрессе по итогам встречи с Путиным на Аляске

По итогам саммита на Аляске Дональд Трамп сделал заявление о существенном прогрессе в переговорах с Владимиром Путиным.
«Мы действительно достигли огромного прогресса», — констатировал американский президент на совместной пресс-конференции.
Напомним, что президент США Дональд Трамп отметил в интервью телеканалу Fox News, записанном до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, что прекратит участие в украинском мирном процессе, если осознает бесперспективность диалога с Россией по данной проблеме.
Ранее Трамп обозначил сроки завершения конфликта на Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше