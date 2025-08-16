Ричмонд
Итоги встречи Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция

Переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа продлились около трех часов в узком составе в формате «три на три». Как они завершились и какие заявления сделали стороны по итогам — в трансляции URA.RU.

Переговоры завершились пресс-конференцией.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
