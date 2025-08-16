Ричмонд
Путин назвал логичным проведение саммита на Аляске

Россия и США являются соседями, даже несмотря на океан между ними.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом заявил, что проведение саммита на Аляске выглядит вполне логично, поскольку Россия и США являются соседними странами. Эти слова прозвучали по итогам переговоров лидеров в узком составе.

Путин поблагодарил американского президента за приглашение и подчеркнул, что, несмотря на океан между ними, географическая близость делает встречу в этом регионе логичным выбором.

Он также напомнил о значительной роли Аляски в общей истории двух государств, отметив, что здесь до сих пор сохраняется богатое культурное наследие «русской Америки».

Ранее Путин заявил, что переговоры России и США на Аляске были полезными и обстоятельными. Он подчеркнул, что встреча прошла в конструктивной взаимоуважительной атмосфере.

