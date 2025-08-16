Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что несмотря на критику готов ехать в Москву

Президент США Дональд Трамп готов приехать в Москву на переговоры, несмотря на то, что на Аляске не удалось добиться полного согласия с РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

Трамп прокомментировал возможную поездку в Россию.

Президент США Дональд Трамп готов приехать в Москву на переговоры, несмотря на то, что на Аляске не удалось добиться полного согласия с РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

«Интересное предложение», — сказал Трамп в ответ на приглашение приехать в Россию. В настоящее время переговоры в Анкоридже уже завершились.

Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере. Он назвал их взаимоуважительными.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше