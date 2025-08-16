Путин возложил цветы к мемориалу советских летчиков на Аляске

Путин возложил цветы к могилам советских летчиков.
Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу советских летчиков, погибших во время Второй мировой войны, на Аляске, США. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Советские летчики на Аляске погибли во время Великой Отечественной Войны при выполнении боевого задания в рамках совместных операций союзников. Они перегоняли американские самолеты в СССР.
Узнать больше по теме
