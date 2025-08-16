Путин возложил цветы к могилам советских летчиков, похороненных в Анкоридже

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Здесь, на восточной стороне, находятся 14 советских захоронений. На данный момент установлены имена и воинские звания 11 советских военнослужащих: 9 летчиков, участвовавших в перегоне самолетов из США в СССР по трассе Аляска — Сибирь, и 2 моряков, находившихся в США для приема кораблей и судов по ленд-лизу. Одна могила остается неизвестной.