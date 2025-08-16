Пресс-конференция Путина и Трампа на Аляске прошла без ответов на вопросы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Главы государств сделали заявления для СМИ и покинули мероприятие.
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча в узком составе продолжалась 2 часа 45 минут.
