Пресс-конференция Путина и Трампа на Аляске прошла без ответов на вопросы

Президенты России и США на пресс-конференции сделали заявления для СМИ и покинули мероприятие.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

Главы государств сделали заявления для СМИ и покинули мероприятие.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча в узком составе продолжалась 2 часа 45 минут.

