Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выразил благодарность США за сохранение памяти советских воинов на Аляске

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом выразил признательность Соединённым Штатам за уважительное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске.

Путин напомнил, что на военном кладбище, расположенном неподалёку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где прошёл саммит США — Россия, покоятся советские пилоты, которые погибли в ходе героической миссии по перегону самолетов из США в Советский Союз в рамках программы ленд-лиза.

«Мы признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также указал, что на Аляске сохраняется наследие Русской Америки. По его словам, с полуостровом связана значительная часть общей истории России и США и многие позитивные события. Президент добавил, что здесь находятся православные храмы и сохраняются более 700 географических названий, имеющих русское происхождение.

Напомним, перед поездкой на Аляску Путин под дождём возложил 20 алых роз к мемориалу героям Алсиба в Магадане. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил также, что после встречи с Трампом российский лидер возложит цветы к могиле советских лётчиков.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше