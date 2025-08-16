Путин заявил о готовности России обеспечить безопасность Украины

«Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать», — сказал российский лидер.
Также Путин отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту. Кроме того, глава РФ после саммита с Трампом назвал украинцев братским народом.
