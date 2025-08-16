Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским и лидерами ЕС после встречи с Путиным

Сразу по завершении переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп инициировал телефонные переговоры с ключевыми игроками украинского кризиса.
Как сообщает Fox News, американский лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств.
Напомним, что по итогам саммита на Аляске Дональд Трамп сделал заявление о существенном прогрессе в переговорах с Владимиром Путиным.
Ранее Путин завершил пресс-конференцию словами Next time in Moscow.
