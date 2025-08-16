Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским и лидерами ЕС после встречи с Путиным

Сразу по завершении переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп инициировал телефонные переговоры с ключевыми игроками украинского кризиса.

Сразу по завершении переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп инициировал телефонные переговоры с ключевыми игроками украинского кризиса.

Как сообщает Fox News, американский лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств.

Напомним, что по итогам саммита на Аляске Дональд Трамп сделал заявление о существенном прогрессе в переговорах с Владимиром Путиным.

Ранее Путин завершил пресс-конференцию словами Next time in Moscow.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше