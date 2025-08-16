Трамп не допустил бы конфликта на Украине — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с американским коллегой Дональдом Трампом в то, что тот не допустил бы перехода конфликта на Украине в стадию военных действий.
"В 2022 году, во время контактов с прежней администраций, я пытался убедить своего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий, и прямо сказал тогда, что это большая ошибка.
Путин также прокомментировал заявления Трампа о том, что если бы он остался на посту президента США, то конфликт бы не начался.
«Я думаю, что так бы и случилось. Я подтверждаю. В целом у нас с президентом трампом наладился деловой, доверительный контакт», — сказал Путин. Он также подчеркнул, что это может позволить подойти к завершению конфликта на Украине.
Конфиденциальная встреча глав России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, состоялась в формате тет-а-тет и продлилась два часа 45 минут. Переговоры лидеров проходят на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ключевой темой дискуссии стал поиск долговременного мирного решения украинского кризиса. После личной беседы президентов запланированы консультации с участием делегаций. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что переговоры могут занять не менее 6−7 часов.
Ожидается, что по итогам встречи не будет подписано совместных документов. Результаты саммита и достигнутые договорённости лидеры представят на совместной пресс-конференции.
Трамп акцентировал, что урегулирование украинского конфликта должно стать итогом договорённостей между Москвой и Киевом, однако выразил готовность содействовать созданию условий для подобного соглашения. Американский президент высказал надежду на продуктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также допустил возможность своего вовлечения в процесс мирного урегулирования.
Читайте материал по теме: Daily Mail: Трамп принял Путина как звездного гостя.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.