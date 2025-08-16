Трамп не допустил бы конфликта на Украине — Путин

"В 2022 году, во время контактов с прежней администраций, я пытался убедить своего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий, и прямо сказал тогда, что это большая ошибка.