Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саммит РФ и США на Аляске завершился

Переговоры на высшем уровне между Россией и США в Анкоридже (штат Аляска) завершились, сообщила пресс-служба Кремля. Запланированный обед между делегациями отменен, следует из сообщения Белого дома.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в составе «три на три» длились 2 часа и 45 минут. Главной темой переговоров было урегулирование конфликта на Украине. На итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что, «к сожалению, сделки нет».

С российской стороны в переговорах участвовали: президент Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. С американской — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

В настоящее время, по данным Белого дома, Дональд Трамп возвращается в Вашингтон. У Владимира Путина еще одно протокольное мероприятие, как сообщала ранее пресс-служба Кремля, — возложение цветов к могилам советских летчиков на Аляске.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше