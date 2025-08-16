Путин заявил о возможности завершить конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с американским лидером Дональдом Трампом сформировались доверительные отношения, и движение в этом направлении дает шанс «чем быстрее, тем лучше» завершить конфликт на Украине.
«В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт, и у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — отметил Путин на совместной пресс-конференции с Трампом.
Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Встреча глав России и США состоялась в узком составе по схеме «три на три». Со стороны РФ участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской делегации присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
Ключевой темой дискуссии стал поиск долговременного мирного решения украинского кризиса. После личной беседы президентов запланированы консультации с участием делегаций. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что переговоры могут занять не менее 6−7 часов.
Ожидается, что по итогам встречи не будет подписано совместных документов. Результаты саммита и достигнутые договорённости лидеры представят на совместной пресс-конференции.
Трамп акцентировал, что урегулирование украинского конфликта должно стать итогом договорённостей между Москвой и Киевом, однако выразил готовность содействовать созданию условий для подобного соглашения. Американский президент высказал надежду на продуктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также допустил возможность своего вовлечения в процесс мирного урегулирования.
