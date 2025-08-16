Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: России есть что предложить США в торговле, энергетике и космосе

Россия готова предложить США сотрудничество в торговле, энергетике, технологиях, космосе. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

Путин раскрыл планы по возможному сотрудничеству с США.

Россия готова предложить США сотрудничество в торговле, энергетике, технологиях, космосе. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

«Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса», — сообщил Путин журналистам.

Президент США Дональд Трамп рассказал по итогам пресс-конференции на Аляске, что многие вопросы по ситуации на Украине уже согласованы. Он добавил, что есть реальная перспектива договориться по оставшимся пунктам.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше