На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа

Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов. Об этом передает корреспондент URA.RU.

На встрече Путин и Трамп обсуждали варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИтоги встречи Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция.

«Президенты пожали руки после заявлений и ушли вместе, оставив вопросы журналистов без ответов», — сообщил корреспондент. Путин и Трамп выступили с заявлениями по итогам переговоров в формате «три на три».

Украина стала одним из основных вопросов на встрече. По итогам Трамп заявил, что несмотря на критику готов ехать в Москву. Трамп и Путин согласовали многие пункты касательно Украины.

