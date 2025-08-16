«Next time in Moscow»: итоговые заявления Путина и Трампа на пресс-конференции

Президенты России и США пока не достигли сделки по Украине по итогам переговоров на Аляске.

В ночь на 16 августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам российско-американских переговоров в узком составе. Сделки по Украине достигнуто не было, но они отметили некоторый прогресс. О чем рассказали журналистам лидеры — в подборке «Ъ».