Next time in Moscow: Путин на английском позвал Трампа в Россию, тот допустил поездку

Дональд Трамп допустил, что приедет в Москву. Видео © Life.ru.
«Next time in Moscow», — сказал Путин, что вызвало позитивную реакцию со стороны Трампа. Президент США охарактеризовал предложение как «интересное» и добавил: «Наверное, меня будут осуждать, но, я думаю, это вполне возможно».
Трамп не исключил возможность своего визита в российскую столицу для следующей встречи с президентом РФ. Может быть и так, посмотрим, заключил американский лидер.
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продлились порядка трёх часов. Американский лидер заявил по их итогам, что сегодня США и России не удалось заключить сделку по Украине. Тем не менее, он поблагодарил команду Путина, назвав продуктивной прошедшую встречу.