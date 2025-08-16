Путин возложил цветы к могиле советских летчиков на Аляске

После переговоров с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин почтил память советских лётчиков, возложив цветы к их могиле на Аляске.
Именно по авиатрассе Аляска — Сибирь в годы ленд-лиза в Советский Союз было доставлено 7928 американских самолётов.
Накануне встречи Путин также посетил мемориал в Магадане, посвящённый героям этой воздушной трассы.
Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
