Путин возложил цветы к могиле советских летчиков на Аляске

По авиатрассе Аляска — Сибирь в рамках ленд-лиза в СССР были переброшены 7928 американских самолётов.

Источник: Аргументы и факты

После переговоров с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин почтил память советских лётчиков, возложив цветы к их могиле на Аляске.

Именно по авиатрассе Аляска — Сибирь в годы ленд-лиза в Советский Союз было доставлено 7928 американских самолётов.

Накануне встречи Путин также посетил мемориал в Магадане, посвящённый героям этой воздушной трассы.

Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

