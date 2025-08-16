Еврозону засасывает в стагнацию

Только два государства еврозоны смогли показать положительную динамику во втором квартале. Экономика Франции выросла на 0,3%, а Испании — на 0,7%. Эти цифры контрастируют с показателями Германии и Италии, где ВВП сократился на 0,1%. Особенно тревожной выглядит ситуация в ФРГ, традиционно считавшейся экономическим мотором Европы.