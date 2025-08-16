Еврозону засасывает в стагнацию

Экономика еврозоны практически остановилась, показав во втором квартале 2025 года минимальный рост всего на 0,1%. Об этом сообщает Spiegel (статью перевели ИноСМИ). Согласно данным Евростата, положительную динамику обеспечивают лишь две крупные экономики региона, а промышленность продолжает лихорадить.
Франция и Испания — локомотивы слабого роста.
Только два государства еврозоны смогли показать положительную динамику во втором квартале. Экономика Франции выросла на 0,3%, а Испании — на 0,7%. Эти цифры контрастируют с показателями Германии и Италии, где ВВП сократился на 0,1%. Особенно тревожной выглядит ситуация в ФРГ, традиционно считавшейся экономическим мотором Европы.
Промышленный спад усиливает пессимизм.
Июньские данные Евростата показали снижение промышленного производства в еврозоне на 1,3% по сравнению с маем. Это хуже прогнозируемых 1,0% и резкий контраст с майским ростом на 1,1%. В годовом исчислении прирост составил лишь 0,2%, что свидетельствует о серьезном замедлении промышленного сектора.
Новые тарифные условия, согласованные ЕС с администрацией Трампа, вводят 15-процентные пошлины на большинство европейских товаров. Для экспортно-ориентированной экономики Германии это особенно чувствительный удар. Напомним, что ранее американский президент угрожал ввести 30-процентные тарифы, что могло бы стать катастрофой для европейских производителей.
Экономические аналитики предупреждают: текущие показатели могут быть лишь началом более глубокого спада. Слабая динамика ключевых экономик еврозоны в сочетании с внешнеторговыми вызовами создает серьезные риски для всей европейской экономической системы в ближайшей перспективе, отмечает издание.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.