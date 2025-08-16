Ричмонд
Обед между делегациями США и России отменён

Официальный обед делегаций РФ и США после переговоров на Аляске отменен, говорится в заявлении Белого дома.

Официальный обед делегаций РФ и США после переговоров на Аляске отменен, говорится в заявлении Белого дома.

Также указывается, что президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон.

Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Встреча глав России и США состоялась в узком составе по схеме «три на три». Со стороны РФ участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской делегации присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

После встречи Путин заявил, что с американским лидером Дональдом Трампом сформировались доверительные отношения, и движение в этом направлении дает шанс «чем быстрее, тем лучше» завершить конфликт на Украине. Трамп акцентировал, что урегулирование украинского конфликта должно стать итогом договорённостей между Москвой и Киевом, однако выразил готовность содействовать созданию условий для подобного соглашения. Американский президент высказал надежду на продуктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также допустил возможность своего вовлечения в процесс мирного урегулирования.

Ожидается, что по итогам встречи не будет подписано совместных документов.

Читайте материал по теме: Трамп обозначил сроки завершения конфликта на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

