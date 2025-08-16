Путин: отношения с США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны

«Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок. И скажем прямо, отношения между странами скатились до самой низкой точки со времен холодной войны», — заявил Путин. Он добавил, что плохие отношения между США и РФ не приносили пользу миру.