Путин: отношения с США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны

Отношения России и США деградировали до самой низкой точки со времен холодной войны, поскольку не было прямых контактов между президентами двух стран. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

Путин дал оценку отношениям РФ и США.

«Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет, это большой срок. И скажем прямо, отношения между странами скатились до самой низкой точки со времен холодной войны», — заявил Путин. Он добавил, что плохие отношения между США и РФ не приносили пользу миру.

Путин ранее отметил, что РФ готова предложить США сотрудничество в торговле, энергетике, технологиях, космосе. Президент США Дональд Трамп рассказал по итогам саммита, что многие вопросы по ситуации на Украине уже согласованы. Он добавил, что есть реальная перспектива договориться по оставшимся пунктам.

