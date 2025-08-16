Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: на встрече с Путиным достигнут огромный прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер сообщил по итогам встречи, прошедшей на Аляске, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной.

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер сообщил по итогам встречи, прошедшей на Аляске, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИтоги встречи Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция.

«Мы хотели бы закончить этот конфликт как можно быстрее. Сегодня мы достигли существенного прогресса», — сказал американский лидер. По словам Трампа, встреча с российским коллегой оказалась очень продуктивной.

В Анкоридже, штат Аляска, завершились переговоры между представителями России и Соединенных Штатов. Первая сессия состоялась в формате «три на три». Российскую делегацию, помимо главы государства, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в переговорах, кроме американского лидера, принимали участие государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше