Трамп: на встрече с Путиным достигнут огромный прогресс

В Анкоридже, штат Аляска, завершились переговоры между представителями России и Соединенных Штатов. Первая сессия состоялась в формате «три на три». Российскую делегацию, помимо главы государства, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в переговорах, кроме американского лидера, принимали участие государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.