Трамп: на встрече с Путиным достигнут огромный прогресс

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной.
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер сообщил по итогам встречи, прошедшей на Аляске, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Мы хотели бы закончить этот конфликт как можно быстрее. Сегодня мы достигли существенного прогресса», — сказал американский лидер. По словам Трампа, встреча с российским коллегой оказалась очень продуктивной.
В Анкоридже, штат Аляска, завершились переговоры между представителями России и Соединенных Штатов. Первая сессия состоялась в формате «три на три». Российскую делегацию, помимо главы государства, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в переговорах, кроме американского лидера, принимали участие государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.