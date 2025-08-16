Путин подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского

Президент РФ Владимир Путин встретился с Архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексеем и преподнес ему икону святого Германа Аляскинского.
«Насколько я понимаю, святой Герман считается покровителем Америки с точки зрения православной церкви», — отметил Путин.
Икона, которую мне подарили при рукоположении в епископы, в течение четырёх лет хранилась в уголке моей молитвы. Сейчас я хочу передать её вам, чтобы выразить благодарность жителям Аляски за то, что они направили миссионеров", — сказал Архиепископ Алексий во время встречи с Путиным на Аляске.
