Путин подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского

Икона, которую мне подарили при рукоположении в епископы, в течение четырёх лет хранилась в уголке моей молитвы. Сейчас я хочу передать её вам, чтобы выразить благодарность жителям Аляски за то, что они направили миссионеров", — сказал Архиепископ Алексий во время встречи с Путиным на Аляске.