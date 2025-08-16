Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского

Президент РФ Владимир Путин встретился с Архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексеем и преподнес ему икону святого Германа Аляскинского.

Президент РФ Владимир Путин встретился с Архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексеем и преподнес ему икону святого Германа Аляскинского.

«Насколько я понимаю, святой Герман считается покровителем Америки с точки зрения православной церкви», — отметил Путин.

Икона, которую мне подарили при рукоположении в епископы, в течение четырёх лет хранилась в уголке моей молитвы. Сейчас я хочу передать её вам, чтобы выразить благодарность жителям Аляски за то, что они направили миссионеров", — сказал Архиепископ Алексий во время встречи с Путиным на Аляске.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше