После переговоров с Трампом Путин послал сигнал Киеву и Европе

«Известно, что между Россией и США не было встреч на высшем уровне в течение четырех лет, а это долгий срок. Это время было очень тяжелым для двусторонних отношений. И давайте будем откровенны, они упали до самой низкой точки со времен холодной войны. Я думаю, что это не идет на пользу нашим странам и миру в целом», — сказал он.