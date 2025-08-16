После переговоров с Трампом Путин послал сигнал Киеву и Европе

Российско-американские переговоры на высшем уровне на Аляске завершены. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин выступили с заявлениями, но ни один из них не ответил на вопросы собравшихся журналистов и вместе покинули сцену в Анкоридже. Таким образом, содержание их переговоров, которые оба охарактеризовали как позитивные, пока неизвестно. Однако ясно, что ожидавшейся Трампом сделки заключено не было.
Прошло семь лет с тех пор, как президент России Владимир Путин появлялся рядом с американским президентом, чтобы ответить на вопросы, напоминает CNN, добавив, что это было в Хельсинки, во время ставшей «печально известной» пресс-конференции, на которой Трамп встал на сторону России в вопросе о так называемом вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Когда прошлый американский президент Джо Байден встречался с Путиным в Женеве в 2021 году, он предпочел не появляться с ним на пресс-конференции, решив отвечать на вопросы в одиночку, подчеркивает CNN.
Обычно, когда американский президент принимает у себя иностранного коллегу, совместная пресс-конференция начинается с выступления американского лидера, за которым следует его гость. Но сейчас в Анкоридже пресс-конференцию открыл президент Владимир Путин, а президент Дональд Трамп наблюдал за происходящим.
Президент России начал свое выступление на пресс-конференции с признания того, что в последние годы российско-американские отношения пострадали.
«Известно, что между Россией и США не было встреч на высшем уровне в течение четырех лет, а это долгий срок. Это время было очень тяжелым для двусторонних отношений. И давайте будем откровенны, они упали до самой низкой точки со времен холодной войны. Я думаю, что это не идет на пользу нашим странам и миру в целом», — сказал он.
«Личная встреча глав государств давно назрела», — добавил он.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошли в «уважительной, конструктивной и взаимоуважительной атмосфере», — сказал Путин на пресс-конференции после встречи лидеров.
«Наши переговоры прошли в уважительной, конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были очень обстоятельными и полезными», — заявил российский лидер.
Путин еще раз поблагодарил Трампа за приглашение посетить Аляску. «Вполне логично встретиться здесь, потому что наши страны, хотя и разделены океанами, на самом деле являются близкими соседями», — сказал российский лидер.
Со своей стороны, президент Дональд Трамп заявил, что он и президент России Владимир Путин «добились определенного прогресса» и «большой подвижки» в ходе своей двусторонней встречи.
Тем не менее, добавил он, «сделки не будет, пока не будет заключена сделка».
«Я свяжусь с НАТО через некоторое время. Я обзвоню различных людей, которых сочту подходящими».
Трамп пообещал позвонить Зеленскому и рассказать ему о сегодняшней встрече. «В конечном счете, это зависит от них», — сказал Трамп.
«У нас была чрезвычайно продуктивная встреча, и многие пункты были согласованы, — констатировал Трамп. — Мы не достигли цели, но у нас есть очень хорошие шансы достичь ее».
«Мы собираемся остановить кровопролитие, —сообщил Трамп. — И президент Путин этого хочет так же, как и я. Поэтому ещё раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся».
Трамп и Путин не ответили на вопросы на пресс-конференции после своих заявлений. Президент Путин отказался от замечаний и говорил около восьми минут. Для сравнения, Трамп говорил всего около трех минут, отмечает CNN.
Президент США Дональд Трамп говорит, что у него «всегда были фантастические отношения с президентом (Владимиром) Путиным», но этому помешали расследования во время его первого президентского срока о «вмешательстве Москвы» в выборы в США в 2016 году.
«“У нас было много, очень много сложных встреч, хороших встреч”, — сказал Трамп во время совместной пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин планирует провести свою следующую встречу с президентом Дональдом Трампом в другом месте — в Москве.
Предложение Путина о проведении следующего саммита в российской столице — просьба, с которой он обратился на английском языке, — вызвало неоднозначную реакцию Трампа, полагает CNN. Американский президент признал, что согласие на это предложение было бы весьма спорным, но он не стал полностью закрывать перед ним дверь.
«Это интересный вопрос, я немного порассуждаю на эту тему, — сказал Трамп. — Но я мог бы предвидеть, что это может произойти».
Президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины. «Ситуация на Украине связана с фундаментальными угрозами нашей безопасности», — сказал он во время пресс-конференции в Анкоридже.
Хотя Россия заинтересована в том, чтобы положить конец тому, что происходит на Украине, Путин сказал: «Мы убеждены, что для того, чтобы урегулирование было прочным и долгосрочным, нам необходимо устранить все первичные корни, первопричины этого конфликта».
«Рассмотреть все законные опасения России и восстановить справедливый баланс безопасности в Европе и в мире в целом. И я согласен с президентом Трампом, как он сказал сегодня, что, естественно, безопасность Украины также должна быть обеспечена», — продолжил он.
«Естественно, мы готовы работать над этим, и я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру в Украине», — добавил российский лидер.
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена: «Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим… Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру в Украине».
Особый сигнал Путин направил Киеву и его европейским покровителям. Владимир Путин призвал украинских и европейских лидеров не вмешиваться. «Мы ожидаем, что Киев и европейские столицы воспримут все это конструктивно и не будут создавать никаких препятствий, не будут предпринимать попыток сорвать наметившийся прогресс с помощью провокаций и закулисных интриг», — сказал он.