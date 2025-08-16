Ричмонд
Трамп поблагодарил Путина и всю его команду за переговоры

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и его команде за проведенные переговоры. Об этом Трамп сообщил 15 августа на совместной пресс-конференции с российским лидером, передает корреспондент URA.RU.

Президент США готов приехать на встречу в Россию.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп похвалил себя за то, что Украина еще не часть РФ.

«Я бы хотел поблагодарить президента Путина и всю его команду», — заявил Дональд Трамп по итогам встречи. Его слова передает корреспондент агентства.

Американский лидер также выразил надежду на успешное развитие диалога между США и Россией в будущем. Он заявил о планах провести результативные встречи между Вашингтоном и Москвой.

