«Наконец-то»: специалист прочитал по губам слова Трампа

Во время рукопожатия Трамп сказал, как рад видеть российского лидера.

«Наконец-то. Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен», — пишет газета.

После приветствия оба президента пообещали «помочь» друг другу. Также Трамп отметил, что нужно пожать руки, ведь это способствует созданию хорошего впечатления. На что Владимир Путин кивнул и протянул руку президенту США.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
