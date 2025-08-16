«Наконец-то»: специалист прочитал по губам слова Трампа

На Аляске во время переговоров слова президента США Дональда Трампа адресованные Владимиру Путину прочитал специалист по чтению по губам. Во время рукопожатия Трамп сказал, как рад видеть Путина. Это произошло при встрече лидеров в аэропорту Анкориджа на Аляске. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.