«Наконец-то»: специалист прочитал по губам слова Трампа

Во время рукопожатия Трамп сказал, как рад видеть российского лидера.
На Аляске во время переговоров слова президента США Дональда Трампа адресованные Владимиру Путину прочитал специалист по чтению по губам. Во время рукопожатия Трамп сказал, как рад видеть Путина. Это произошло при встрече лидеров в аэропорту Анкориджа на Аляске. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
«Наконец-то. Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен», — пишет газета.
После приветствия оба президента пообещали «помочь» друг другу. Также Трамп отметил, что нужно пожать руки, ведь это способствует созданию хорошего впечатления. На что Владимир Путин кивнул и протянул руку президенту США.