Путин подарил архиепископу Алексию икону Германа Аляскинского

Владимир Путин подарил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию икону с изображением покровителя Америки.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин во время беседы с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием рассказал о встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоялась перед его визитом в Аляску. Глава РФ вручил архиепископу подарок — икону с изображением святого Германа Аляскинского.

Путин отметил, что в ходе встречи с патриархом Кириллом обсуждались вопросы духовного значения: как на Аляске зарождалась Российская православная церковь и другие. Президент передал архиепископу Алексию теплые пожелания.

Затем Владимир Путин в знак уважения и укрепления духовных связей подарил представителю РПЦ в США икону святого Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин возложил цветы к могилам советских летчиков, погибших в 1943 году на Аляске.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
