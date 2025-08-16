Путин подарил архиепископу Алексию икону Германа Аляскинского

Президент России Владимир Путин во время беседы с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием рассказал о встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоялась перед его визитом в Аляску. Глава РФ вручил архиепископу подарок — икону с изображением святого Германа Аляскинского.
Путин отметил, что в ходе встречи с патриархом Кириллом обсуждались вопросы духовного значения: как на Аляске зарождалась Российская православная церковь и другие. Президент передал архиепископу Алексию теплые пожелания.
Затем Владимир Путин в знак уважения и укрепления духовных связей подарил представителю РПЦ в США икону святого Германа Аляскинского, покровителя Америки.
