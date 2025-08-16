После переговоров Путина и Трампа между делегациями отменили обед

Совместный обед российских и американских делегаций был отменён после пресс-конференции, на которой Владимир Путин и Дональд Трамп выступили перед журналистами.
По сообщениям СМИ, в настоящее время Трамп направляется обратно в Белый дом.
Кремль также подтвердил завершение переговоров.
Ранее стало известно, что после переговоров с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин почтил память советских лётчиков, возложив цветы к их могиле на Аляске.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше