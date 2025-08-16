Ричмонд
После переговоров Путина и Трампа между делегациями отменили обед

В настоящее время Трамп направляется обратно в Белый дом.

Источник: Аргументы и факты

Совместный обед российских и американских делегаций был отменён после пресс-конференции, на которой Владимир Путин и Дональд Трамп выступили перед журналистами.

По сообщениям СМИ, в настоящее время Трамп направляется обратно в Белый дом.

Кремль также подтвердил завершение переговоров.

Ранее стало известно, что после переговоров с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин почтил память советских лётчиков, возложив цветы к их могиле на Аляске.

