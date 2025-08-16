Путин покидает Аляску после переговоров с Трампом

Российский лидер Владимир Путин покидает Анкоридж, завершив переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.
Как сообщает местное телевидение, президентский борт с главой РФ на борту вылетел с военной базы Элмендорф-Ричардсон, где проходила встреча.
Напомним, что по данным Bloomberg, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже позволили выявить потенциальные точки соприкосновения по ключевым вопросам.
Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским и лидерами ЕС после встречи с Путиным.
