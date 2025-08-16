NBC сообщил об отмене запланированного обеда Трампа и Путина

«У Трампа был запланирован рабочий обед с Путиным и рядом высокопоставленных чиновников США, но после почти трех часов переговоров два президента вместо этого сразу отправились на пресс-конференцию», — сообщает телеканал.
Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.