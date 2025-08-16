«Путин явно выиграл»: появились первые оценки переговоров на Аляске

Пресс-конференция последовала за поразительно теплым приемом, оказанным Путину, которого западные лидеры избегали в течение многих лет. Хотя президент Путин находится под санкциями США, приветствие, которое Трамп оказал ему на взлетной полосе, было подобающим, как правило, для уважаемого коллеги, признает The New York Times. Они широко улыбнулись, пожали друг другу руки перед камерами и вместе прошли по красной дорожке. Американские военные самолеты, включая бомбардировщик В2, пролетели над ними в строю. Затем президент Путин, который достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы поддерживать беседу, и Дональд Трамп сели в президентский лимузин США, где они сидели бок о бок без переводчика: «Крайне необычно видеть, как лидеры двух сверхдержав, особенно враждующих, едут вместе в одном автомобиле».