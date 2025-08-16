«Путин явно выиграл»: появились первые оценки переговоров на Аляске

Президент Трамп и президент России Владимир Путин завершили свой саммит на Аляске в пятницу, не объявив о согласии ни по одному вопросу, не говоря уже о том, который, по словам Трампа, был главным в его повестке дня, а именно о прекращении конфликта на Украине. Тем не менее, даже откровенные недоброжелатели признают: Путин победил.
На совместной пресс-конференции после их почти трехчасовой встречи на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Трамп дал неопределенную, но позитивную оценку достигнутому прогрессу, сказав: «Многие пункты были согласованы, и осталось совсем немного». Но он не описал эти моменты и даже не уточнил, имеют ли они отношение к Украине, констатирует The New York Times.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и президент России Владимир Путин «достигли определенного прогресса» и «продвинулись вперед» в ходе своей двусторонней встречи, но добавил, что «пока не будет заключена сделка, не будет заключено соглашение».
«Я позвоню в НАТО через некоторое время. Я позвоню различным людям, которых сочту подходящими… В конечном счете, это зависит от них», — сказал Трамп после саммита в Анкоридже.
«У нас была чрезвычайно продуктивная встреча, и многие пункты были согласованы», — сказал Трамп, добавив: «Мы не достигли цели, но у нас есть очень хорошие шансы достичь ее». Трамп добавил, что Украине придется «согласиться» с тем, что госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и другие представители его администрации обсуждали сегодня с Путиным, хотя он не стал вдаваться в подробности относительно каких-либо рамок сделки.
После того, как лидеры двух стран выступили с короткими заявлениями по окончании их встречи на Аляске, Джон Болтон, бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил по итогам переговоров, что стало ясно, кто вышел победителем переговоров между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — сказал Болтон, добавив, что «Трамп не вышел сухим из воды ни с чем, кроме новых встреч».
Путин, тем временем, «прошел долгий путь к восстановлению отношений, что, как я всегда считал, было его ключевой целью», — утверждает Болтон.
«Он избежал санкций. Ему не грозит прекращение огня. Следующая встреча не назначена. Зеленскому ничего об этом не сказали до этой пресс-конференции. Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин добился большей части того, чего хотел. Трамп добился очень немногого», — настаивает Болтон.
Нынешней ситуации на Украине не было бы, если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции на Аляске.
Трамп давно заявлял, что он мог бы предотвратить полномасштабный конфликт, который разразился во время правления администрации Джо Байдена, напоминает CNN. В пятницу Путин заявил, что заявление Трампа было правильным — позицию, которую он высказывал и ранее.
Путин заявил, что в 2022 году он пытался убедить Байдена не допускать развития ситуации до такой степени, что «могут возникнуть серьезные последствия в виде военных действий».
«У нас с президентом Трампом установился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы сможем достичь — и чем скорее, тем лучше — прекращения конфликта в Украине», — сказал российский лидер.
Ранее в пятницу, на борту самолета Air Force One по пути на Аляску, Трамп сказал журналистам: «Я хочу, чтобы прекращение огня произошло как можно скорее. Я не знаю, произойдет ли это сегодня. Но я не буду рад, если это произойдет не сегодня».
В отдельном интервью телеканалу Fox News Трамп сказал, что «я бы ушел», если бы Путин отказался от сделки по прекращению боевых действий.
Но, вернувшись с переговоров без такой сделки, он и президент Путин были в приподнятом настроении и похвалили друг друга, констатирует The New York Times.
Пресс-конференция последовала за поразительно теплым приемом, оказанным Путину, которого западные лидеры избегали в течение многих лет. Хотя президент Путин находится под санкциями США, приветствие, которое Трамп оказал ему на взлетной полосе, было подобающим, как правило, для уважаемого коллеги, признает The New York Times. Они широко улыбнулись, пожали друг другу руки перед камерами и вместе прошли по красной дорожке. Американские военные самолеты, включая бомбардировщик В2, пролетели над ними в строю. Затем президент Путин, который достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы поддерживать беседу, и Дональд Трамп сели в президентский лимузин США, где они сидели бок о бок без переводчика: «Крайне необычно видеть, как лидеры двух сверхдержав, особенно враждующих, едут вместе в одном автомобиле».
Джеки Хайнрих, корреспондент канала Fox в Белом доме, отмечает в прямом эфире из конференц-зала, что происходящее сильно отличалось от того, чего, по словам представителей администрации Трампа, ожидали журналисты. Идея, по словам корреспондента, заключалась в том, что будет проведена пресс-конференция с участием двух лидеров и будет возможность задать им вопросы, если переговоры пройдут успешно, но если переговоры не пройдут успешно, появится только Трамп.
«Ничего из этого не произошло», — подчеркивает Хайнрих. «И что действительно поразило меня, как человека, который присутствовал на многих подобных пресс-конференциях, так это то, что там было несколько очень необычных моментов. Путин вышел и обратился к прессе первым. Мы здесь на территории США».
Путин также лидировал во время совместного выступления с точки зрения продолжительности выступления, отмечает The Guardian. В то время как российский лидер говорил около 8 минут и 30 секунд, президент США закончил выступление чуть менее чем за 3 минуты и 30 секунд.