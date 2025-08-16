Ричмонд
Путин пригласил Трампа посетить Москву

Путин отметил, что надеется встретиться с Трампом снова в ближайшее время.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить Москву в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

Путин отметил, что надеется встретиться с Трампом в ближайшее время, однако уже на территории РФ. В ответ Трамп назвал это предложение интересным и поблагодарил российского лидера за предложение.

«Наверное, меня будут осуждать, но, я думаю, это вполне возможно», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что после переговоров с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин почтил память советских лётчиков, возложив цветы к их могиле на Аляске.

