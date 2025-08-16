Путин рассчитывает, что на Аляске было положено начало деловым отношениям с США

Путин дал прогноз отношениям РФ и США.
Российский лидер Владимир Путин рассчитывает, что договоренности с американским президентом Дональдом Трампом будут началом улучшения взаимовыгодных отношений между РФ и США. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
«Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США», — заявил лидер России. Путин уже завершил переговоры с Трампом в Анкоридже.
Ранее президент РФ сказал, что отношения России и США деградировали до самой низкой точки со времен холодной войны, поскольку не было прямых контактов между президентами двух стран. Он добавил, что плохие отношения между США и РФ не приносили пользу миру.