Болтон заявил, что Путин «выиграл» переговоры на Аляске

Бывший советник президента США Трампа по национальной безопасности Джон Болтон после завершения саммита на Аляске назвал российского президента Владимира Путина победителем встречи. Об этом сообщает CNN.
«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — сказал Болтон, добавив, что «Трамп не вышел сухим из воды ни с чем, кроме новых встреч».
Он также отметил, что Путин «приложил немало усилий для восстановления отношений», назвав это «главной целью» президента России.
«Путин добился большей части того, чего хотел. Трамп добился очень немногого», — резюмировал бывший советник американского лидера.
Переговоры делегаций России и США прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Они продлились около трех часов, после чего лидеры двух стран выступили с коротким заявлением.
На пресс-конференции Путин назвал переговоры полезными и обстоятельными. Он призвал вернуться к сотрудничеству с США и подчеркнул, что у государств есть «много интересных направлений для совместной работы».
Трамп заявил, что стороны пришли к согласию по многим пунктам, но сделки по итогам саммита достичь не удалось.