Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болтон заявил, что Путин «выиграл» переговоры на Аляске

Болтон выразил мнение, что Путин «добился большей части того, чего хотел», а Трамп «добился немногого».

20

Бывший советник президента США Трампа по национальной безопасности Джон Болтон после завершения саммита на Аляске назвал российского президента Владимира Путина победителем встречи. Об этом сообщает CNN.

«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — сказал Болтон, добавив, что «Трамп не вышел сухим из воды ни с чем, кроме новых встреч».

Он также отметил, что Путин «приложил немало усилий для восстановления отношений», назвав это «главной целью» президента России.

«Путин добился большей части того, чего хотел. Трамп добился очень немногого», — резюмировал бывший советник американского лидера.

Переговоры делегаций России и США прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Они продлились около трех часов, после чего лидеры двух стран выступили с коротким заявлением.

На пресс-конференции Путин назвал переговоры полезными и обстоятельными. Он призвал вернуться к сотрудничеству с США и подчеркнул, что у государств есть «много интересных направлений для совместной работы».

Трамп заявил, что стороны пришли к согласию по многим пунктам, но сделки по итогам саммита достичь не удалось.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше