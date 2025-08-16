Политолог Ярошенко: главное условие завершения украинского кризиса — отставка Зеленского

«Я думаю, что Трамп рассчитывает не просто на режим прекращения огня, ведь он понимает, что это временная мера. Американский лидер хочет окончательно разрешить вооруженный конфликт между Россией и Украиной, чего нельзя добиться за одну встречу. Видно, что он сконцентрировал внимание на этом вопросе, хочет результата, поэтому будет участвовать еще в ряде других деловых встреч, которые и приведут к урегулированию конфликта. В дальнейшем их проведут или в двухстороннем формате, то есть между Путиным и Трампом, или в трехстороннем, то есть при участии президента Украины», — сказал Ярошенко.