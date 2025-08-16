Ричмонд
Трамп сказал, что помнит лица команды Путина

Во время переговоров президентов на Аляске Дональд Трамп сообщил, что знаком с членами команды президента РФ Владимира Путина. Лидер США заявляет, что регулярно видит эти лица в СМИ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Президент США видел команду в газетах.

Во время переговоров президентов на Аляске Дональд Трамп сообщил, что знаком с членами команды президента РФ Владимира Путина. Лидер США заявляет, что регулярно видит эти лица в СМИ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Я хотел бы поблагодарить президента Путина и всю его команду, чьи лица я узнаю и которых я знаю, которых я постоянно вижу в газетах. Вы почти так же известны, как и ваш босс», — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным.

В российскую делегацию на переговорах с США вошли ключевые чиновники, включая главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова, министра финансов Антона Силуанова и спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Дмитриев ранее опубликовал фото из зала встречи с баннером «Стремление к миру». Переговоры продлились почти три часа.

